Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала военными методами противостоять исламистам, которые устраивают "казни без суда и следствия".

Об этом она заявила во время пресс-конференции в Нантере, передает "Интерфакс".

"Мы уже наблюдаем, как через самоцензуру, генерируемую страхом, происходит тихое восстановление наказания за преступление богохульства, что означает первую победу обскурантизма", - сказала она.

Что касается радикального ислама, Ле Пен уверена, что французское общество должно вести с ним войну. Победить в ней якобы должно объединение вокруг традиционных французских ценностей.

"Исламизм - это воинствующая идеология, завоевательным средством которой является терроризм. Поскольку терроризм - это военный акт, он требует военного законодательства. Такое исключительное законодательство будет соответствовать правовому государству, оно будет направлено против терроризма, никак не затронет общественные свободы граждан, а, напротив, гарантирует их", - уверена она.

Напомним, учителя под Парижем обезглавил 18-летний чеченец и выложил фото его головы в соцсетях.

Также отметим, что по делу об убийстве учителя во Франции задержан известный исламский активист.