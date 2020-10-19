Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "сформировать конкурентный рынок электроэнергии" на Бурштынском острове, привлекая Антимонопольный комитет.

Об этом говорится в письме Зеленского, передает Экономическая правда.

В частности, президент просит "проработать вопрос о формировании конкурентного рынка электрической энергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", с привлечением к указанной проблеме Антимонопольного комитета".

90% генерирующих мощностей в регионе приходится на Бурштынскую ТЭС энергохолдинга ДТЭК. В первом квартале 2020 года в этом регионе цена на электроэнергию была самой высокой в Европе.

Напомним, Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС в качестве директора в 2018-2019 годах. 24 июля Кабмин назначил Шмыгаля главой Ивано-Франковской ОГА.

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