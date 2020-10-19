Отец известного голливудского актера Мэтью Макконахи умер во время секса с женой из-за сердечного приступа. Это произошло в 1992 году и мужчина неоднократно предсказывал такой свой исход, говоря, что он умрет в постели с женой. Об этом рассказал сам Мэтью Макконахи в своей автобиографии Greenlights ("Зеленые огни"), сообщает Page Six.

По словам артиста, подробности случившейся 28 лет назад трагедии он узнал от своей матери.

"Он был моим отцом. Никто и ничто не могло его убить. Кроме мамы", - сказал Мэтью.

Он добавил, что отношения между его родителями были очень сложные. Они за свою жизнь успели дважды развестись и трижды пожениться.

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