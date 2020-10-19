Минздрав Украины обратился во Всемирный банк с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, министр здравоохранения Максим Степанов провел 16 октября онлайн-встречу с представителями Всемирного банка. В ходе переговоров он заявил, что у его ведомства на сегодня есть два приоритетных направления борьбы с коронавирусом.

Во-первых, необходимо обеспечить максимальный уровень тестирования населения. Поэтому планируется рассмотреть возможность обустройства лабораторий на 200-250 ПЦР-тестов непосредственно в больницах.

"Второй приоритет - вакцина. Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин", - заявил Степанов.

Министр надеется, что эти два направления станут основой новых стратегических проектов между Минздравом и Всемирным банком. Директор представительства ВБ в Беларуси, Молдове и Украине Аруп Банерджи пообещал "сотрудничать с командой министерства, чтобы обеспечить все ресурсы, необходимые для реализации этих направлений".

Напомним, в апреле Всемирный банк дополнительно утвердил выделение Украине $150 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.

Также мы писали, что летом Всемирный банк утвердил выделение Украине $350 миллионов кредита для создания рынка сельскохозяйственных земель.