Российские пограничники подтвердили информацию, что Россия перестала пропускать из Украины людей с ID-картой и адресной справкой.

"Да, мы действительно перестали пропускать с "вытягом". Вы не первые звоните, поэтому я детально объясню. Есть указ президента Путина №74, на его основании потом выпускалось распоряжение правительства. В документах записано, с какими документами граждане Украины могут въезжать в Россию. Но люди редко такое читают. Поэтому и продолжали ездить с этой ID-картой и "вытягом", которого нет в перечне документов для въезда. Мы делали поблажку - пропускали. Сейчас вы видите какая ситуация [с коронавирусом]. Поэтому мы убрали поблажку и вернулись к законным основаниям", - сообщили "Стране" в пограслужбе ФСБ РФ.

Что говорится в Указе Путина

В указ №74 записано, что "временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (...) б) граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, могут осуществлять въезд и выезд из РФ без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет - на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов.

Как сообщалось ранее, российские пограничники разворачивают назад автобусы с украинцами. Такое наблюдалось, в частности, на пункте пропуска "Нехотеевка".

Еще мы писали, что по словам Резникова, жители с паспортами РФ после реинтеграции Донбасса могут остаться в регионе в статусе иностранцев.