Украинским учителям в 2021 году обещают дважды повысить уровень зарплаты: в январе и в июле. Такие изменения предусмотрены в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021". Об этом сообщается на сайте Минобразования.

Как утверждают в министерстве, с июля 2021 должностной оклад учителей увеличится почти на 30% по сравнению с сентябрем 2020 года.

Также опубликована инфографика, которая показывает, как менялись должностные оклады учителей.

В частности, должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы в января 2019 года составлял 3 496 грн, в сентябре 2020 - 4 050 грн.

Согласно проекту Госбюджета-2021 с января уровень должностного оклада повысится до 4 859 грн, а с июля 2021-го - до 5 265 грн.

Должностной оклад учителя I категории в января 2019 года составил 4 361 грн, в сентябре 2020-го - 5 051 грн.

С января 2021 он увеличится до 6 061 грн, с июля 2021 - до 6567 грн.

У учителя высшей категории заведения общего среднего образования в января 2019 года должностной оклад составлял 4 649 грн. В сентябре 2020 года оклад увеличился до 5 385 грн. С января 2021 он составит 6 461 грн, с июля 2021 - 7 001 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что лучший учитель года-2020 предложил сократить в три раза количество предметов в старшей школе.

Также мы сообщали, что учителям Украины могут в полтора раза повысить оклад, но у них пропадут премии.