Трамп назвал армян "прекрасными бизнесменами" и похвалил за любовь к родине
Американский президент Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Невада похвалил деловитость армянского народа и его верность своей родине.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Они хорошие люди, они также прекрасные бизнесмены", - заявил Трамп, выступая на митинге в Карсон-Сити.
"Вы (армяне - Ред.) сильны духом... У людей из Армении сильное чувство приверженности своей стране", - сказал американский президент.
Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон "работает (с армянами - Ред.) над рядом вопросов", однако при этом не уточнил, над чем именно.
В то же время на митинге не упоминались какая-либо информация о конфликте в Нагорном Карабахе.
Напомним, 16 октября во Франции и Германии армяне перекрывают дороги из-за ситуации в Нагорном Карабахе.
Также сообщалось, что посольство Азербайджана возмутилось заявлением Кивы о поддержке армян. Кива в ответ сказал, что он за христиан.