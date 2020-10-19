Американский президент Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Невада похвалил деловитость армянского народа и его верность своей родине.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Они хорошие люди, они также прекрасные бизнесмены", - заявил Трамп, выступая на митинге в Карсон-Сити.

"Вы (армяне - Ред.) сильны духом... У людей из Армении сильное чувство приверженности своей стране", - сказал американский президент.

Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон "работает (с армянами - Ред.) над рядом вопросов", однако при этом не уточнил, над чем именно.

В то же время на митинге не упоминались какая-либо информация о конфликте в Нагорном Карабахе.

Напомним, 16 октября во Франции и Германии армяне перекрывают дороги из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Также сообщалось, что посольство Азербайджана возмутилось заявлением Кивы о поддержке армян. Кива в ответ сказал, что он за христиан.