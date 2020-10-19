Пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября. Такое мнение высказал глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Речь идет о заболеваемости как гриппом, так и новой коронавирусной инфекцией.

"Мы рассчитываем, что пик эпидемии будет в конце ноября, потому что обычно это пиковый период для всех вирусных инфекций. Если говорить как об ОРВИ, так и о новой коронавирусной инфекции, пик волны чаще всего происходит в конце ноября и после этого идет на спад на протяжении декабря, января... Мы рассчитываем на то, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября", - отметил представитель Минздрава.

Он также рассказал, что в Украине уже подготовлен план развертывания дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусом COVID-19. Однако они будут задействованы только в крайнем случае. О временных госпиталях говорили сегодня также на совещании у президента Зеленского.

Как сообщалось, в Украине создадут штаб по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что в украинской армии число летальных случаев от коронавируса увеличилось до 14.