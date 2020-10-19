В понедельник, 19 октября, во время протестной акции в чилийском Сантьяго демонстранты подожгли две местные церкви. Так люди отпраздновали годовщину начала волны протестов.

Об этом сообщает El Mundo.

Так, в ночь на 19 октября протестующие подожгли церковь Сан-Франциско-де-Борха. Эта церковь известна тем, что в ней чаще всего проводит церемонии чилийская полиция. Ворвавшись внутрь, люди сожгли несколько икон.

А уже утром протестующие подожгли еще одну церковь, Асунсьона - она находится в центре города. Больше всего пострадали купол и шпиль, которые упали на землю.

Igrejas ⛪️ históricas sendo queimadas no Chile , Essa é a verdadeira Face da Esquerda no mundo , O ódio ao Cristianismo é cada dia mais Obscuro e Real pic.twitter.com/Z47JbbTsKg — Tenente Nascimento 🇧🇷 (@TenNascimento) October 19, 2020

Напомним, что массовые акции протеста начались в Чили ровно год назад – 18 октября. Причиной стало повышение стоимости проезда на метро. Демонстранты потребовали проведения социальных реформ из-за дороговизны здравоохранения, а также плохого качества образования.

Протесты переросли в массовые беспорядки, после чего их жестко подавляла полиция. Погибли, минимум, 30 человек. Около тысячи граждан получили ранения.