В Украине создадут штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавит Зеленский
Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 20 октября, планирует утвердить новые меры в связи с пандемией коронавируса, в рамках которых в стране может появиться штаб по борьбе с Covid-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Соответствующий проект постановления №4228 внесен в Раду и опубликован на сайте парламента.
Так, если нардепы поддержат документ, в Украине планируют внедрить такие меры:
- создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;
- массовое тестирование на коронавирус;
- увеличение мощностей лабораторий;
- перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса;
- запуск всеукраинской многоканальной телефонной линии для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.
Кроме того, предусмотрено создание по региональному распределению необходимого количества мобильных бригад для того, чтобы делать тесты украинцам по месту жительства и отвозить анализы в лабораторию.
Напомним, завтра Рада не будет рассматривать проект госбюджета-2021.
Также мы писали о том, что завтра в Раде Зеленский обратится к депутатам с посланием и ответит на все актуальные вопросы.