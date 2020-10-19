Депутаты 20 октября планируют утвердить новые антикоронавирусные меры. Фото: "Страна"

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 20 октября, планирует утвердить новые меры в связи с пандемией коронавируса, в рамках которых в стране может появиться штаб по борьбе с Covid-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. 

Соответствующий проект постановления №4228 внесен в Раду и опубликован на сайте парламента. 

Так, если нардепы поддержат документ, в Украине планируют внедрить такие меры: 

  • создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;
  • массовое тестирование на коронавирус;
  • увеличение мощностей лабораторий;
  • перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса;
  • запуск всеукраинской многоканальной телефонной линии для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме того, предусмотрено создание по региональному распределению необходимого количества мобильных бригад для того, чтобы делать тесты украинцам по месту жительства и отвозить анализы в лабораторию. 

Напомним, завтра Рада не будет рассматривать проект госбюджета-2021.

Также мы писали о том, что завтра в Раде Зеленский обратится к депутатам с посланием и ответит на все актуальные вопросы.

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