Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 20 октября, планирует утвердить новые меры в связи с пандемией коронавируса, в рамках которых в стране может появиться штаб по борьбе с Covid-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующий проект постановления №4228 внесен в Раду и опубликован на сайте парламента.

Так, если нардепы поддержат документ, в Украине планируют внедрить такие меры:

создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;

массовое тестирование на коронавирус;

увеличение мощностей лабораторий;

перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса;

запуск всеукраинской многоканальной телефонной линии для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме того, предусмотрено создание по региональному распределению необходимого количества мобильных бригад для того, чтобы делать тесты украинцам по месту жительства и отвозить анализы в лабораторию.

Напомним, завтра Рада не будет рассматривать проект госбюджета-2021.

Также мы писали о том, что завтра в Раде Зеленский обратится к депутатам с посланием и ответит на все актуальные вопросы.