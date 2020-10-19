В понедельник, 19 октября, стало известно о решении властей Словении ввести в стране комендантский час из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Так, правительство решило ввести режим чрезвычайной ситуации на ближайшие 30 дней из-за ситуации с коронавирусом. За последнюю неделю количество зараженных увеличилось вдвое.

Министр внутренних дел Алеш Хойс во время пресс-конференции также рассказал о введении режима комендантского часа, который будет действовать с 21:00 до 06:00 утра.

Кроме того, движение между наиболее пострадавшими от эпидемии регионами будет запрещено, равно как проведение общественных и религиозных мероприятий.

Количество людей, которым разрешено собираться вместе, также сокращено: с 10 до 6 человек.

Напомним, чиновники Словении заявили о том, что за неделю коронавирус обнаружили у 4 845 людей. К сравнению, на прошлой неделе показатель был на уровне 2 255 человек.

Также "Страна" рассказывала, что власти Словении отменили необходимость соблюдать въезжающим в страну украинцам двухнедельную самоизоляцию. Тем не менее, туристы для получения разрешения на въезд должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.