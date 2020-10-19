Норвежские медики выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

"Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность", — объяснил главный врач коммуны Туве Росстад.

Как отметил специалист, вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом. По мнению Расстада, число заболевших COVID-19 будет только расти по мере проведения тестов.



В минувшие выходные в Тронхейме зарегистрировали восемь новых больных, при этом семь из них — молодые люди старше 20 лет. Все переносят инфекцию в легкой форме.

Ранее сообщалось, что в Китае нашли коронавирус на упаковке замороженной трески.

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