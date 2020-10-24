Украина традиционно переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября. В этом году стрелки часов переводят на один час назад в 04:00 25 октября.

Как запомнить, куда переводить стрелки. Запомнить куда правильно переводить стрелки поможет мнемоническое правило: "В-В, О-О", что означает - весной вперед, осенью - обратно. Еще один вариант - представить, что весной все расцветает, набирает сил и движется вперед, а значит стрелки тоже нужно переводить на час вперед. Осенью природа замирает и увядает, поэтому стрелки переводят обратно, то есть на час назад.

Когда переводить часы. Смартфоны и компьютер время переводят автоматически. Будильники, настенные, механические часы, кнопочные телефоны без интернета нужно подводить самостоятельно. Удобнее это сделать перед сном 24 октября.

Какое время будет указано в билетах на поезд, самолет. В билетах указывается время отправления и прибытия поездов/самолетов уже с учетом перехода на зимнее время. Поэтому если смена времени вас застала в дороге, это тоже придется учитывать, чтобы не сбиться. Впрочем, грозит вам разве что прибытие на платформу или в аэропорт на час раньше положенного.

Зачем ввели зимнее и летнее время. Переход на зимнее время означает фактически возврат стрелок часов на "привычное место", тогда как весной мы переводим стрелки из-за продления светового дня и возможности рационально экономить энергоресурсы.

Как пережить перевод часов. Адаптироваться к небольшому "джетлагу" поможет здоровый сон, контрастный душ, прогулки на улице в течение минимум получаса каждый день, травяной или зеленый чай, активный отдых, добавление в еду кисломолочных продуктов и тех, что содержат витамин С (сезонные овощи и фрукты, ягоды, паприка, брюква, цитрусовые, ежевика, клубника, шиповник, облепиха, капуста, брокколи, лук-порей, цветная капуста, помидоры).

В перечне того, что нужно исключить, первым по списку идет алкоголь - из-за негативного влияния этанола на нервную систему. На утро после употребления спиртного может ощущаться усталость, что значительно усложнит процессы адаптации, а мозг не сможет расслабиться даже во время сна. На втором месте того, что организму не нужно в этот период, жирная пища и консервы. Ну, и конечно, врачи советуют избегать стресса, не конфликтовать с людьми, не ввязываться в споры.