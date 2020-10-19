Ученые США и Польши обнаружили слабое место коронавируса SARS-CoV-2 и нашли способ его заблокировать. Таким образом слабое место вируса может стать мишенью для новых противовирусных препаратов. Об этом идет речь в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Специалисты выяснили, что коронавирус для размножения использует "молекулярные ножницы" и таким образом отключает важные для иммунного ответа белки человека.

Такими "ножницами" является фермент SARS-CoV-2-PLpro. Как обнаружили ученые, его можно заблокировать двумя ингибиторами - VIR250 и VIR251.

Данные соединения находят только белок коронавируса и не реагируют на другие подобные белки в организме человека.

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