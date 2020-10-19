Кабмин работает над развертыванием больничных коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области на случай ургентной ситуации с числом больных коронавирусной инфекцией.

Об этом говорились на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, президент указал на необходимость достаточного количества коек, обеспеченных кислородом, в больницах.

"Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что есть достаточно коек, обеспеченных кислородом, в больницах", - сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, представители правительства на селекторном совещании доложили, что 571 млн гривен субвенции были перечислены в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Также правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области. Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци". Министерство здравоохранения рассматривает эти кровати для использования в ургентных ситуациях", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве доложили, что проводит лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тыс. коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. - свободны.

Помимо этого Зеленский заявил, что требует разработки программы страхования врачей от коронавируса.

Напомним, недавно сообщалось, что в Украине койки для больных коронавирусом заполнены уже на 62%.

Также мы писали, что в четырех областях Украины больничные койки заполнены более, чем на 70%.