Венецианская комиссия рассмотрела законопроект Владимира Зеленского №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" и определила, что документ требует существенной доработки.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Так, в срочном общем мнении Венецианской комиссии относительно содержания законопроекта №3612 указано, что его авторы учли замечания к подобным документам, а прописанные нормы соответствуют нормам нового Избирательного кодекса и закону "О ЦИК".

Комиссия так же отметила, что в документе должным образом детализирован механизм обеспечения равных возможностей для сторонников и противников предлагаемых к рассмотрению вопросов. Вместе с тем, сильной стороной документа назвали также проведение общественных обсуждений и внесения в документ изменений по их результатам.

Однако для улучшения законопроекта, по мнению Венецианской комиссии, необходимо:

Разъяснить связь между референдумом с целью отменить закон или его часть и референдумом по "вопросам общегосударственного значения";





Предоставить парламенту роль в ходе организации и проведении референдума по народной инициативе, а также определить правовые последствия принятия решения в таком референдуме;





Дополнить документ нормами, которые обеспечат равное представительство сторонников и оппонентов вопросов, вынесенных на голосование, в комиссиях разных уровней;





Увеличить сроки сбора подписей, а также определить, что проверке подлежат все подписи;





Дополнить законопроект положениями, которые обеспечат доступность участия в референдуме для лиц с инвалидностью, а также предусмотреть механизм, который позволит ВПЛ эффективно воспользоваться своим избирательным правом;





Привести положения о финансировании кампаний референдумов в соответствие с положениями законодательства о финансировании политических партий;





Исключить из законопроекта положения об электронном голосовании и вынести их в отдельный общий закон;





Предусмотреть ограничения и запреты (в частности, предусмотреть в законе запрет проведения референдума на выборах, во время военного и чрезвычайного положения, а также убрать запрет проводить кампании представителям гражданского общества);





Предусмотреть эффективные сдерживающие санкции за нарушения, связанные с деятельностью СМИ.

Кроме того, комиссия отмечает, что в законопроекте содержится положение, запрещающее проводить повторный референдум по отмене того же закона или его части ранее, чем через год, после предыдущего.

Впрочем, законопроект не предусматривает срока, в течение которого решение об отмене закона или его части может быть пересмотрено иным способом. То есть, нет положения, которое запрещает Верховной Раде повторно принять отклоненный народом закон в течение определенного времени.

Вместе с тем, в Комиссии подняли вопрос об особенностях проведения референдума по вопросам общегосударственного значения. Указывается, что законопроект не содержит четкого определения, что можно отнести к таким вопросам, и какие правовые последствия будет иметь принятие решений по ним.

Также в общем мнении указано, что существенной доработки требует процесс проверки соответствия вынесенных на референдум вопросов Конституции. В частности, необходимо сократить срок, в течение которого президент может обратиться в КСУ, чтобы предотвратить необоснованное затягивание проведения референдума.

Напомним, Раде рекомендовали принять закон о референдуме во втором чтении.

Также мы писали о том, что, по словам Стефанчука, закон о всеукраинском референдуме может быть принят уже в ноябре.