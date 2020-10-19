Украинский курорт Драгобрат внезапно замело снегом. Видео
Популярный горнолыжный курорт Драгобрат, который находится в Карпатах выше Буковели, утром в понедельник, 19 октября, внезапно засыпало снегом.
Фото и снежным видео поделился Василий Молдавчук на своей странице в Facebook.
По его словам, за ночь выпало 5-6 см снега.
"Вот такое утро понедельника. Видим, как снежок продолжает падать, сколько его нападало за ночь... Небольшой ветер сегодня, но вы посмотрите, какой снегопад, настоящий зимний снегопад", - рассказал Молдавчук.
Драгобрат - самый высокий горнолыжный курорт в Карпатах на территории Закарпатской области, расположен на абсолютных высотах 1300-1700 м над уровнем моря.
Ранее сообщалось, что в Карпатах из-за резкого похолодания выпал снег.
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