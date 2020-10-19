В Братиславе на этих выходных прошли марши против ужесточения карантина из-за коронавируса. Полиция разгоняла недовольных при помощи водомета и слезоточивого газа.

Об этом сообщает словацкое издание "SME".

Так, в субботу около 500 человек вышли протестовать под зданием правительства в Братиславе. Но в Словакии в связи с пандемией действует запрет собираться в группы численностью более 6 человек.

Недовольство карантинными мероприятиями пришли выразить футбольные фанаты и сторонники праворадикальных взглядов.

Из толпы выкрикивали оскорбления в адрес премьер-министр Игоря Матовича. При этом нескольким протестующим удалось бросить файеры в здание правительства.

Правоохранители не вмешивались, но затем сделали коридоры между протестующими и воротами и стенами правительственного офиса.

По данным полиции, в толпе были люди в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые демонстранты начали бросать в полицейских камни и бутылки. Полиция применила слезоточивый газ, а затем использовала водомет.

Несколько человек получили ранения на месте, в том числе сотрудники полиции. Несколько протестующих были задержаны.

Позже глава МВД Словакии похвалил полицию за ее действия, заявив, что ни один из демонстрантов не ответил на призывы разойтись в связи с объявленным чрезвычайным положением и запретом на собрания.

Напомним, вчера в Праге митинг футбольных и хоккейных фанатов без масок перерос в столкновения с полицией.

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