В понедельник, 19 октября, генеральная прокуратура Азербайджана выступила с заявлением о том, что Армения выпустила ракеты по стратегическому объекту – трубопроводу сырой нефти и конденсата в Хызинском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Вооруженные силы Республики Армения, нарушая нормы и принципы международного права, Женевской конвенции 1949 года и Дополнительных протоколов к ней, а также требования гуманитарного прекращения огня продолжают подвергать населенные пункты и стратегические объекты Азербайджана ракетным ударам и ударам тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье, около 13:00. Части ракет были обнаружены в 250 метрах от стратегического нефтепровода "Баку - Новороссийск", который проходит через село Ситальчай Хызинского района.

Напомним, 17 октября Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии в Нагорном Карабахе, которое должно было начаться в 00:00 18 октября.

Также мы писали, что утром 17 октября Алиев объявил, что Азербайджан взял под контроль восемь населенных пунктов в Нагорном Карабахе.