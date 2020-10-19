Пассажирка села на самолет из Лондона в Валенсию, а прилетела в Киев. Женщина села не на тот самолет, и никто из персонала не заметил ошибки.

О курьезной истории пассажирка Инка Филева рассказала на странице в Facebook.

По ее словам, она приобрела билет на рейс в Валенсию из аэропорта Станстед и должна была улететь в 07:10 утра в воскресенье, 18 октября.

"Какая миссия! Собиралась в Валенсию, а оказалась в Киеве. Кто-то ошибался рейсом и оказывался за пределами ЕС, даже не зная этого? - написала Филева в заметке.

Она так же добавила, что хуже всего было то, что в аэропорту Киева нет офиса Ryanair. "Поэтому, чтобы разобраться в ситуации нужно было время", - пишет она.

Женщина в интервью Daily Star вспоминает, что вместо выхода на посадку №44 она ошибочно пришла к выходу №54. Но сотрудники аэропорта, которые сканировали ее посадочный талон, не заметили, что пассажир направляется в другой город. В самом самолете тоже ничего не заподозрили.

"Они проверили мой билет несколько раз. Но я даже спросила в самолете, во сколько я прибуду в Валенсию - они сказали мне, что через два часа пятнадцать минут", - рассказала Филева.

Пассажирка добавила, что это был утренний рейс, поэтому весь полет она проспала, поскольку работает барменом.

Только когда самолет приземлился, женщина увидела надписи на украинском и полицейских, которые выглядели "иначе".

"Никто не знал, как я сюда попала, и они все время просили у меня билет на Киев. Я все время показывала им билет до Валенсии, а они не могли понять, как это произошло", - призналась она.

В конце концов, женщина похвалила персонал киевского аэропорта, который связался с Ryanair. Она должна вернуться в Британию 19 октября после обеда, а на следующий день вылететь в Валенсию.

Ночевала Филева в гостинице неподалеку от аэропорта "Борисполь". По поводу работы авиакомпании, пассажирка выразила недовольство. Чтобы разобраться с рейсами и отелями там потратили более 6 часов.

"Я одинокая девушка в чужой стране. Слава богу, сотрудники аэропорта проявили понимание", - рассказала она.

Ранее "Страна" рассказывала, как густой туман во Львове не дал приземлиться самолету из Киева.

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