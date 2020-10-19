В Палату представителей Конгресса США внесли проект резолюции с призывом добиваться исключения Турции из НАТО из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Соответствующий документ обнародовал Армянский национальный комитет Америки (ANCA) в Facebook.

Проект резолюции выдвинула член нижней палаты Конгресса Тулси Габбард (Демократическая партия). В документе речь идет о том, что "Турция обострила свое участие в конфликте между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, ранее предлагая политическую поддержку позиции Азербайджана, а теперь оказывает прямую военную поддержку".

Кроме того, в проекте резолюции указано, что Турция направила сирийских бойцов, многие из которых были связаны с Аль-Каидой и ИГИЛ, для борьбы с армянами Нагорного Карабаха.

Габбард уточняет, что в НАТО призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе, а "Турция публично поддерживает и содействует продолжению военной агрессии Азербайджана".

Напомним, ранее в НАТО предостерегли Турцию от использования российского ЗРК С-400.

Также мы писали о том, что Турция предложила сирийский вариант урегулирования в Карабахе, но Россия отказалась.