После того, как в студии телеканала "Украина 24" народный депутат Александр Качура показал представителю партии "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко фото его соратницы по партии Людмилы Ковалевской (которая ранее поддерживала партию президента России Владимира Путина - Ред.) в компании Марины Порошенко, народный депутат Максим Бужанский предложил главе "ЕС" сделать харакири.

Об этом он написал на своей персональной странице в социальной сети Telegram.

"Пётр Алексеевич! После такого, как настоящий самурай, вы должны сделать харакири себе и Парубию. Смелее, не позорьте пятую колонну".

Ранее "Страна" рассказывала, что Бужанский и экс-нардеп от "Свободы" Михальчишин станут соведущими ток-шоу на канале Ахметова.

Также мы писали, что 13 октября Порошенко сообщил о выздоровлении от Covid-19.