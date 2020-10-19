Во вторник, 20 октября, парламент не будет рассматривать проект госбюджета на следующий год. Это будет сделано уже после местных выборов.

Об этом заявил спикер Дмитрий Разумков во время Согласительного совета.

По его словам, завтра на пленарном заседании Радлы планировалось рассмотреть проект бюджета.

При этом из-за ситуации с коронавирусом, в частности, в связи с тем, что сегодня в парламенте болеют или переболели уже 60 нардепов, а некоторые находятся на самоизоляции, в пятницу не состоялось заседание профильного комитета.

"Согласно действующему законодательству, документ, который мы должны были рассматривать завтра, не готов. Мы не сможем на пленарном заседании его рассмотреть. Потому что и народные депутаты с ним еще не ознакомились, и Комитет еще не принял соответствующее решение", - отметил Разумков.

В то же время он заявил, что в ближайшее время документ будет подготовлен.

"И после того, как пройдут выборы, и мы согласно плану, графику нашей работы вернемся в Верховную Раду Украины с 3 ноября, я уверен, что мы сможем рассмотреть этот законопроект", - сказал спикер.

Также он призвал Комитет ВР и правительство оперативно доработать проект бюджета, чтобы вовремя его принять.

"Чтобы мы приняли его вовремя. Несмотря на то, что мы 20-го не сможем рассмотреть, но чтобы мы сократили сроки при подготовке его и принятии. Чтобы мы в новый год вошли с нормальным бюджетом, насколько это возможно в достаточно непростых условиях, в которых мы сегодня находимся. И чтобы у нас не было того явления, которое в народе называют "бюджетная ночь", - подытожил Разумков.

Напомним, сегодня народный депутат Железняк уже сообщал, что завтра Рада не будет рассматривать проект госбюджета-2021.

Также мы писали, что на прошлой неделе Комитет Рады не рассмотрел проект Госбюджета-2021 из-за отсутствия кворума.