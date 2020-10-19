В понедельник, 19 октября, в городе Смела Черкасской области, который попал в "красную" коронавирусную зону, проходит акция протеста против ужесточения карантина.

Об этом сообщает "Общественное".

Митинг проходит у здания горсовета. Местные жители просят не закрывать детские сады и не вводить в городе ограничения, предусмотренные для "красной" зоны. Так же в акции протеста принимают участие предприниматели с требованием не запрещать им работать во время карантина.

По словам мэра Смелы Алексея Цибко, сегодня запланировано внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором должны решить, какие именно карантинные ограничения будут действовать.

На сегодня в Смеле 747 человек болеют Covid-19 (из них 124 - госпитализированы). С начала пандемии Covid-19 в городе заболело 1 256 человек, из них 509 человек выздоровели.

Напомним, в "красных" городах Луганской области не будут останавливать работу ТРЦ и автомобильное сообщение.

Также мы писали о том, что в Харькове с 19 октября ужесточают карантин: ресторанам запретили работать после 20:00, школы отправили на каникулы.