Умер бывший президент Швейцарии Рене Фельбер, он возглавлял страну с 1 января по 31 декабря 1992 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Социал-демократической партии Конфедерации.

Политик умер в возрасте 87 лет.

"Наш товарищ Рене Фельбер ушел от нас после жизни, полной приверженности своему кантону Невшатель, Швейцарии и нашим социал-демократическим ценностям", - говорится в сообщении.

Фельбер вступил в Социал-демократическую партию в 1958 году, с 1988 по 1993 годы представлял ее в правительстве Швейцарии. Он возглавлял страну с 1 января по 31 декабря 1992 года. По утверждениям СМИ, в 1993 году Фельбер подал в отставку из-за проблем со здоровьем - у него выявили рак.

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