В понедельник, 19 октября, в сети появилось видео, как на побережье в Магаданской области выбросило шестиметровую косатку. Операция по спасению животного длилась несколько часов.

Об этом сообщают РИА "Новости".

"Мы с друзьями пытались своими силами вытолкнуть ее в море. Но косатка была метров шесть в длину и примерно с тонну весом. Я попросил сестру через социальные сети созвать людей на помощь. И веревками, и колесом резиновым толкали, чтобы ее не поранить. И выдумывали все на ходу, потому что в такой ситуации никто не был", - рассказал один из участников операции Александр Фомичев.

Также он уточнил, что вернуть животное назад в воду удалось только после того, как успокоилось море.

"Я точно не был готов. В итоге волна успокоилась, мы ее немножко направили, оттолкнули, и она - раз - и сама поплыла", - рассказал Фомичев.

В Магадане на побережье выбросило косатку. Видео: YouTube/DM TV

Ранее мы писали, что гигантские медузы оккупировали берег Азовского моря. Диаметр медуз, которых отдыхающие сняли на видео, достигал 30-40 см. Они дрейфовали у линии прибоя. При этом на побережье царил абсолютный штиль.

Ранее мы рассказывали, как в конце июля после непогоды воды и берег Азовского моря заполнили миллионы медуз. Тогда они были даже на песчаных пляжах, многих выбросило на берег.