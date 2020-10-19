Украинские пограничники назвали фейком концерт НА-НА в Киеве 1 ноября
Государственная пограничная служба запретила въезд на территорию Украины любым лицам, которые посещали оккупированные территории, в том числе это касается и любых групп.
Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко комментируя возможный концерт в Украине российской группы НА-НА, которая посещала Крым, передает "Укринформ".
"Таким лицам запрещается въезд на территорию Украины от трех лет", - уточнил Демченко.
По его слова, пока не располагает информацией об этой группе: "У нас нет пока никакой информации".
При этом в правоохранительных органах предположили, что эта информация может быть фейком, так как очень сомнительно, что в карантин могут проходить концерты в закрытом помещении.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что российская группа НА-НА якобы выступит в Октябрьском дворце в Киеве 1 ноября.
Напомним, ранее в Харькове из-за роста заражений коронавирусом запретили концерты и работу кафе после 22 часов.
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