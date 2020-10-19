Государственная пограничная служба запретила въезд на территорию Украины любым лицам, которые посещали оккупированные территории, в том числе это касается и любых групп.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко комментируя возможный концерт в Украине российской группы НА-НА, которая посещала Крым, передает "Укринформ".

"Таким лицам запрещается въезд на территорию Украины от трех лет", - уточнил Демченко.

По его слова, пока не располагает информацией об этой группе: "У нас нет пока никакой информации".

При этом в правоохранительных органах предположили, что эта информация может быть фейком, так как очень сомнительно, что в карантин могут проходить концерты в закрытом помещении.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что российская группа НА-НА якобы выступит в Октябрьском дворце в Киеве 1 ноября.

Напомним, ранее в Харькове из-за роста заражений коронавирусом запретили концерты и работу кафе после 22 часов.

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