Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко поделилась снимком пострадавшего от избиения бывшего узника Кремля Владимира Балуха.

Соответствующий пост опубликован на Facebook.

"Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная", - говорится в сообщении.

Также Геращенко рассказала, что врачи разрешили посетить Балуха нардепу Ахтему Чийгозу.

Напомним, в ночь на 8 сентября Балух был избит в Гидропарке. Во время нападения у него украли телефон и банковскую карту. Сам Балух получил тяжелую черепно-мозговую травму, после чего врачи ввели его в медикаментозную кому.

Затем правоохранители задержали подозреваемого в нападении. Мужчина заявил, что конфликт между ним и Балухом возник на бытовой почве. Его арестовали без права внесения залога.

Недавно стало известно, что Балух впервые открыл глаза после избиения.