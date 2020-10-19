Подразделения противовоздушной обороны командования Объединенных сил ВСУ, которые базируются в Херсонской области, активно проводят тренировки по уничтожению беспилотников противника.

Об этом Facebook сообщает служба связей с общественностью Командования объединенных сил ВСУ.

"В подразделениях, которые удерживают позиции на юге Украины, в настоящее время активно продолжаются тренировки по уничтожению вражеских беспилотников. В частности, обобщается и распространяется опыт по выявлению и уничтожению малоразмерных целей с малой скоростью движения и низкой высотой полета", - сказано в сообщении.

Уточняется, что дроны в учебных целях поднимаются в небо несколько раз в неделю - и днем, и ночью. Украинские военные тренируются прикрывать критические объекты военной и гражданской инфраструктуры от действий малых беспилотных летательных аппаратов.

"Все подразделения противовоздушной обороны проводят тренировки по боевой подготовке на границе с Крымом на постоянной основе. Сейчас цели отрабатывают зенитные установки, а на прошлой неделе выходили ПЗРК "Оса", ЗРК "Бук" и другая техника", - рассказал "Укринформу" начальник службы связи с общественностью командования Объединенных сил Евгений Силкин.

Напомним, корабли ВМС Украины провели в Черном море учения с американским эсминцем "Рузвельт".

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