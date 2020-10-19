В Кыргызстане вспыхнул сильный пожар на золоторудном месторождении "Иштамберды".

Очевидцы публикуют в сети видео происшествия. Огромные клубы черно-серого дыма поднимаются в высоту на несколько десятков метров. Столб дыма виден с расстояния в два километра.

Отмечается, что данное месторождение принадлежит китайской компании Full Gold Mining.

Ранее сообщалось, что 15 октября премьер Садыр Жапаров объявил о получении полномочий президента республики.

Также мы писали, что по Кыргызстану прокатилась волна захватов крупных золотых месторождений.

В начале октября протестующие захватили несколько золоторудных месторождений.

В частности, на руднике Джеруй неизвестные разграбили склад и подожгли административное здание. Напомним, что экспорт золота составляет основную часть товарооборота Кыргызстана.