Сегодня утром, 19 октября, на телеканале Zik эвакуировали всех сотрудников из-за анонимного сообщения о минировании.

"В 11:24 на канал зашли двое полицейских и сказали, что в 11:11 было анонимное сообщение о минировании, на место выехали службы. Руководством телеканала было принято остановить эфир, всех эвакуировали. Сейчас телеканал перешёл полностью в режим повторов. Сейчас проводят проверку", - заявил один из сотрудников канала.

Чуть позже стало известно, что тревога была ложной, передает корреспондент "Страны".

"В результате проверки ничего не нашли, сотрудникам разрешили заходить на канал", - заявил нам работник канала.

Телеканал Zik находится в центре Киева, арендует часть помещений в здании Октябрьского дворца.

Ранее "Страна" рассказывала, как в конце сентября неизвестный сообщил о заминировании Центрального вокзала в Киеве.

Также мы писали о том, как в Киеве женщина 13 раз сообщала о минировании вуза, чтобы оттуда уволили ее дочь.