В понедельник, 19 октября, Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск нардепа Виктора Медведчука о запрете издания и распространения книги "Уголовное дело Василия Стуса".

Об этом сообщает "Укринформ".

Медведчук подавал в суд на издательство Vivat, а также историка и журналиста Вахтанга Кипиани.

"Дарницкий районный суд ... решил исковые требования Медведчука Виктора Владимировича к Кипиани Вахтангу Теймуразовичу и ООО "Издательство Vivat" удовлетворить частично", - объявила судья Марина Заставенко.

Недостоверными по решению суда признаются некоторые фразы, приведенные в книге. Теперь они должны быть удалены. Кроме того, запрещено распространять напечатанный тираж книги и тиражировать ее до устранения фраз, несущих некорректную информацию о Медведчуке. Также суд постановил запретить Кипиани и издательству распространение связанной с книгой информации в прессе, на радио, телевидении, в интернете и других СМИ.

В течение 30 дней решение можно обжаловать в Киевском апелляционном суде. Полный текст решения суда будет объявлен в течение 10 дней.

Напомним, в 2018 году вокруг фильма о поэте Василии Стусе, которые наполовину финансировало Госкино, разгорелся скандал. Из него вырезали сцену с Виктором Медведчуком.

Также мы публиковали рецензию на фильм "Заборонений" о Василии Стусе.