Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября выступит со своим ежегодным посланием к Верховной Раде, в котором ответит на все актуальные вопросы, возникшие в последнее время.

Об этом заявил первый заместитель спикера Руслан Стефанчук 19 октября во время заседания Согласительного совета.

"На 20 октября запланировано послание президента Украины Верховной Раде, оно будет происходить в полном соответствии с регламентом Рады, во время него будут изложены основные положения о состоянии внешней и внутренней политики в Украине. Я думаю, что ответы на многие вопросы, которые задают особенно часто в последнее время, все получат именно из этого послания ", - отметил Стефанчук.

Напомним, на прошлой неделе информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины сообщило, что 20 октября президент Владимир Зеленский выступит с обращением к парламенту.

Перед этим о планах главы государства выступить перед нардепами 20 октября написал в своем Telegram-канале заместитель главы налогового Комитета парламента Ярослав Железняк.