Предвыборная команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа посоветовала ему во время дебатов с оппонентом на пост главы Белого дома от "демократов" Джо Байденом не перебивать его и больше не шутить.

Об этом сообщает Axios.

"Все, что Трамп должен сделать - это дать людям возможность голосовать за него. В первых дебатах он сделал прямо противоположное. Так что, надеюсь, он сможет исправиться, потому что его переизбрание может зависеть от этого", - заявил один из источников в окружении Трампа.

По данным журналистов, действующий лидер США будет говорить со своим соперником более спокойным тоном, а также постарается его не перебивать и не шутить. Однако, он продолжит нападать на сына Байдена - Хантера.

Согласно подсчетам, во время дебатов с Байденом, которые состоялись 29 сентября, Трамп перебивал его 71 раз.

Напомним, во время последних дебатов перед выборами действующий президент США Дональд Трамп и его соперник Джо Байден поговорят о коронавирусе, изменении климата, национальной безопасности и мировом лидерстве страны.

Мы так же писали о том, как ранее Дональд Трамп и Джо Байден вместо запланированных дебатов, которые были перенесены, решили провести встречу со сторонниками в онлайн-режиме.