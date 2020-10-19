В Киевской области от коронавируса умер военнослужащий ВСУ. Общее число летальных случаев Covid-19 в украинской армии достигло 14.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Медсил ВСУ в Facebook.

"Военнослужащий (Киевская область) 29.09.2020 был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Северного региона с двусторонней пневмонией... Несмотря на проводимую терапию, у пациента нарастали признаки дыхательной недостаточности. 18.10.2020 состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата", - сказано в сообщении.

Умерший военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания. Отмечается, что всего за минувшие сутки в ВСУ зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса. На утро 19 октября в украинской армии Covid-19 болеют 1 060 человек.

Среди новых пациентов с коронавирусом 6 человек госпитализированы. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 453 человека. Всего за время пандемии выздоровели 3 270 человек.

Напомним, по состоянию на 19 октября в Украине число зараженных Covid-19 перевалило за 300 тысяч.

Также мы писали, что коронавирусом за выходные заболел 451 силовик.