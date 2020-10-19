В Соединенных Штатах собираются принять на вооружение стратегическую сверхдальнобойную суперпушку Strategic Long Range Cannon (SLRC).

Об этом пишет "Popular Mechanics".

Так, SLRC сможет поразить цель на расстоянии более 1 850 километров, что в 50 раз больше, чем подобные действующие орудия.

Отмечается, что после появления суперпушки в США могут возродиться линкоры типа Montana.

"Из Северного моря Montana могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву", - пишет издание.

Кроме того, один линкор Montana в Индийском океане может быть нацелен на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали.

Подобный линкор, как пишет издание, мог бы взять на борт четыре пушки SLRC.

Испытания прототипа мега-пушки будут проводиться в 2023 году.

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