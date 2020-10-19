По состоянию на утро понедельника, 19 октября, Россия обновила антирекорд по количеству новых зараженных коронавирусом. За сутки заболели 15 982 человека.

Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Так, общее число заболевших достигло отметки в 1 415 316 человек. Выздоровели 1 075 904 человека.

Уточняется, что за сутки от коронавируса скончалось 179 граждан России. Всего же с начала эпидемии умерли 24 366 человек.

В то же время количество активных случаев заражения коронавируса за последние 24 часа увеличилось на 10 475 человек. Общий показатель достиг показателя в 315 046 граждан.

Напомним, предыдущий антирекорд по количеству зараженных коронавирусом в России был зафиксирован 16 октября. Тогда за сутки заболели 15 150 человек.

Также "Страна" писала о том, что 14 октября в России впервые с начала пандемии коронавируса суточный прирост новых заболевших составил 14 231.