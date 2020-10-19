Почти 16 000 за сутки. Россия обновила антирекорд по количеству новых зараженных коронавирусом
По состоянию на утро понедельника, 19 октября, Россия обновила антирекорд по количеству новых зараженных коронавирусом. За сутки заболели 15 982 человека.
Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.
Так, общее число заболевших достигло отметки в 1 415 316 человек. Выздоровели 1 075 904 человека.
Уточняется, что за сутки от коронавируса скончалось 179 граждан России. Всего же с начала эпидемии умерли 24 366 человек.
В то же время количество активных случаев заражения коронавируса за последние 24 часа увеличилось на 10 475 человек. Общий показатель достиг показателя в 315 046 граждан.
Напомним, предыдущий антирекорд по количеству зараженных коронавирусом в России был зафиксирован 16 октября. Тогда за сутки заболели 15 150 человек.
Также "Страна" писала о том, что 14 октября в России впервые с начала пандемии коронавируса суточный прирост новых заболевших составил 14 231.