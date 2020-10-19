Верховная Рада на заседании во вторник, 20 октября, не будет рассматривать проект госбюджета на 2021 год, но заслушает послание президента.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Так, по его информации, о том, что "бюджетной ночи" завтра не предвидится, в ходе согласительного совета глав парламентских фракций 19 октября сообщил спикер Дмитрий Разумков.

"Спикер огласил, что так как нет комитета... то не будет и рассмотрения бюджета завтра. Но обещают все-таки не допустить "бюджетной ночи". Будем смотреть...", - написал Железняк.

По его словам, план заседания Рады 20 октября предполагает: выступление глав фракций, выступление президента, голосование за постановление по Covid, заслушивание министра здравоохранения Степанова. В целом все займет около 3 часов.

В постановлении Комитета относительно ситуации с коронавирусом №4228 содержатся, по данным Железняка, такие пункты:

создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом,





массовое тестирование,





мобильные бригады,





контактная телефонная линия,





перепрофилирование больниц под отделения для лечения короновируса,





увеличение мощностей лабораторий.

Напомним, на прошлой неделе Комитет Рады не рассмотрел проект Госбюджета-2021 из-за отсутствия кворума.

Также мы писали о том, что рассмотрение Госбюджета-2021 в Раде под угрозой срыва.