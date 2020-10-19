Арестованный в Беларуси российский политтехнолог Виталий Шкляров, который присутствовал на встрече с президентом Александром Лукашенко в СИЗО, уже освобожден из-под стражи.

Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский. По его словам, Шклярову изменили меру пресечения, как передает портал tut.by

Напомним, Лукашенко 10 октября встретился с бывшим претендентом на выдвижение в президенты страны Виктором Бабарико и другими арестованными представителями оппозиции, в том числе и с Виталием Шкляровым.

Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля. Ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Политтехнологу грозило до 3 лет тюрьмы. Белорусский телеканал ОНТ, в свою очередь, заявил, что Шкляров был задержан, потому что "мобилизовал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат".

Отметим, что ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская поставила Лукашенко ультиматум и пригрозила тотальной забастовкой. Серди требований было и освобождение всех политзаключенных.