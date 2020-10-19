В понедельник, 19 октября, стало известно, что количество зараженных коронавирусом сотрудников МВД за выходные увеличилось на 451 человека. Всего с начала эпидемии заболели 9 200 правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"За прошедшую неделю коронавирусом заболели 1 618 работников системы МВД, за выходные дни зафиксирован 451 новый случай", - говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего инфицированных силовиков было обнаружено в Днепропетровской области (+17), Николаевской (+16), а также в Киеве (+32).

Также в МВД рассказали, что с начала эпидемии от коронавируса скончалось 23 правоохранителя.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 19 октября, в Украине подтвердилось еще 4 766 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 303 638 человек.

Чуть позже чиновники из Минздрава показали карту распространения коронавируса по регионам Украины.