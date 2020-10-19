С понедельника восемь областных центров Украины официально находятся в красной зоне карантина.

Теперь, согласно постановлению Кабмина №641, там обязаны вернуть жесткий локдаун: остановить транспорт, закрыть кафе, рестораны, спортзалы и магазины, кроме продуктовых, аптек и некоторых других жизненно необходимых категорий.

Однако, как выяснила "Страна", на местах никто этих мер не придерживается. Проанализировали, что сегодня происходит в "красных" городах Украины.

Харьков

Крупнейший город, попавший в самую строгую зону карантина, с понедельника перешел на следующий режим работы:

- учреждения культуры (в том числе кинотеатры), развлекательные учреждения - например, ночные клубы - прекращают работу;



- рестораны, кафе и ТРЦ работают до 20:00;



- спортзалы и фитнес-центры работают при условии строгого соблюдения противоэпидемических норм;



- школьные каникулы начинаются 19 октября и продлятся до 30 октября. То есть вместо привычной недели - 11 дней. Студенты вузов учатся дистанционно.

При этом детские сады, продуктовые магазины и рынки продолжают работу в обычном режиме. Городской пассажирский транспорт, в том числе метро, останавливать не будут. Открыты и фитнес-клубы.

Полтава

Здесь также с понедельника закрыты все школы и вузы. Садики, спецшколы, интернаты и реабилитационные учебные учреждения будут работать.

В ТРЦ прекращают работу развлекательные зоны. Магазины в них будут открыты.

Также в Полтаве, да и по всей территории области запрещены массовые мероприятия свыше десяти человек - хоть в помещениях, хоть на улице. Это будет касаться как концертов, так и предвыборной агитации.

Это собственно все ограничения, которые приняла на заседании в пятницу областная комиссия ТЭБ и ЧС. То есть даже не ограничивали время работы ресторанов.

Хмельницкий

Власти города прямо заявили, что будут вводить "смягченные условия красной зоны". И еще в пятницу анонсировали следующие запреты:

на прием посетителей в сфере культуры (кинотеатры, театры, музеи),

на посещение социальных или реабилитационных учреждений государственного или коммунального типа

на работу кафе, ресторанов и ночных клубов после 20.00

на посадку-высадку пассажиров на железнодорожных вокзалах.

Интересно, что на сайтах кинотеатров пока нет никаких объявлений о закрытии на карантин. Также работает весь транспорт (кроме проходящего - он остановок в городе делать не будет) и функционируют учебные заведения - школы и вузы.

А вот театры города объявили, что прекращают представления в связи с красной зоной карантина.

Черновцы

В Черновцах "красная зона" означает сокращенный график работы заведений общественного питания. Они будут закрываться с 20:00 и до 7 часов утра, также в зале запрещено принимать одномоментно более 20 посетителей.

Многие школы с 19 по 30 октября уходят на осенние каникулы. Правда, не все: более двухсот учебных заведений решили работать до 26 октября.

Транспорт останавливать не будут.

Чернигов

В Чернигове кафе и ресторанам разрешили работать позже, чем везде - до 21:00.

Запрещается проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием более 20 человек.

Не работают кинотеатры, ограничена работа развлекательных зон в ТРЦ. Сами же центры остаются открытыми.

Транспорт, школы, вузы и бизнес - работают.

А вот театры переносят постановки: местный драматический заявил о том, что встретится со своими зрителями в ноябре. Также билеты на концерты в Чернигове доступны к приобретению только с ноября.

Ивано-Франковск

Здесь приняли решение, что школы должны работать до 22 октября, а с 23 по 27 - перейдут на дистанционное обучение. Детские сады не закрываются.

Транспорт в городе будет работать, но только сидячие места, поэтому в городе выпускают больше автобусов и троллейбусов.

Бизнес не закрывается. "Все будет работать, как и было", - пообещал мэр города Руслан Марцинкив. Театры и кино также работают и активно анонсируют сеансы и постановки на дни "красной" недели.

Тернополь

Власти города и области почти не делали уточняющих заявлений о том, каким будет карантин. Также не опубликован протокол заседания комиссии ТЭБ и ЧС по итогам нового зонирования.

Известно, что в городских театрах уже отменили постановки. А на вокзале прекратили продавать билеты на проходящие поезда дальнего следования.

Ранее мэр города Сергей Надал заверил, что школы в городе будут работать, несмотря на красную зону. Каникулы в учебных заведениях начнутся планово – с 21 октября.

Также рестораны города работают и даже, как проверила "Страна", принимают заказы на проведение банкетов даже на этой "красной" неделе.

Транспорт, судя по сайтам коммунальных предприятий, продолжает курсировать.

Сумы

Этот город был в красной зоне и раньше. Местные власти также не комментируют, что поменяется в городе сейчас. Но и раньше городской транспорт здесь не останавливался, работали заведения общепита.

А вот школы были закрыты - как и культурные заведения и социальные объекты.

Чего нельзя в красной зоне на самом деле

То есть, как видим, все города трактуют последнюю стадию карантина как им угодно. Напомним, что она означает на самом деле.

В красной зоне запрещается:

1. Движение любого общественного транспорта. Исключение делается только для ведомственных перевозок, да и то по согласованию с Нацполицией.

2. Работа учебных заведений.

3. Останавливается работа предприятий, работающих в физическом контакте с клиентами - ресторанов и кафе, торговых центров, парикмахерских, химчисток, ателье, музеев, а также магазинов - кроме:

продуктовых, аптек, зоомагазинов, торговли сельхозтоварами, АЗС, СТО, ремонтных мастерских, а также служб почты и доставки. Также работают все финучреждения.

4. Закрываются все центры оказания социальных услуг, кроме тех, которые оказывают экстренную помощь.

То есть это точно такой же локдаун, как и был весной. За исключением запретов на прогулки в парках, а также на посещение детских и спортивных площадок.

Как видим, в реальности соблюдается более-менее только четвертый пункт. Также "красные" города нарушают и многие правила предыдущей, оранжевой зоны: например, никто не закрывал фитнес-клубов.

Посмотрим, продолжится ли такой парад региональных суверенитетов после выборов - или же власть решится на полный локдаун. Как уже рассказывала "Страна", тотальный карантин могут вернуть уже де-факто, если это станет условием западных кредитов или финпомощи.