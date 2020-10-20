Предлагаем астрологический прогноз на 20 октября. Это четвертый лунный день в знаке зодиака Стрелец, когда легко решаются любые правовые и бюрократические вопросы.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня отличный день для запланированных встреч с друзьями. Также вы сможете решать проблемы свои и близких. Чтобы удачно справиться с трудностями - действуйте спокойно. День может заложить фундамент для карьерного роста.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам пора использовать свои связи, чтобы заручиться финансовой поддержкой и помочь своим близким. В личной жизни возможны неприятности и стрессовые ситуации. Важно проявить сдержанность и не отвлекаться на пустяковые проблемы.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Трамплин для будущего взлета поможет создать влиятельный покровитель, а вот в отношениях с детьми вас будут подстерегать проблемы. Обратите внимание на свое психологическое и эмоциональное состояние.

Рак (22.06 - 22.07)

Прежние успехи в духовном или материальном планах помогут воплотить в жизнь сокровенные мечты. Чтобы в вашей жизни нашлось время для светлых чувств и радости, практикуйте улыбаться даже малознакомым людям.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов намечаются серьезные испытания в личной жизни. Подумайте, что именно вас не устраивает и поговорите начистоту с любимым человеком. Выясните все моменты на берегу, прежде чем устроите конфликт на публике.

Дева (24.08 - 23.09)

Размеренной жизни Дев могут позавидовать другие знаки Зодиака, с которыми все отношения мигом стабилизируются. В семье будет господствовать согласие и мир. Ждите приятных сюрпризов и подарков от родных.

Весы (24.09 - 23.10)

Сейчас подходящее время для приобретений и поездок. Ваши трудолюбие и упорство помогут легко достичь важной цели, однако сконцентрироваться необходимо только на одной. Вечер лучше посвятить отдыху и укрепить здоровье.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Старайтесь не тратить финансы на пустяки. Звезды советуют вам внимательно отнестись к своим рабочим полномочиям, никому не перепоручать важные задания и задуматься о возможностях пополнения бюджета.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцам не удастся сохранить хорошие отношения со всеми, зато настроение вам способен поднять активный отдых. Придя в чувства и немного отдохнув, вы легко восстановите мир в семье и на работе.

Козерог (22.12 - 20.01)

На работе возможны заманчивые предложения о долгосрочном сотрудничестве, однако постарайтесь не обольщаться наперед и не брать на себя ответственность за те направления в работе, которые не связаны с вашими прямыми обязанностями.

Водолей (21.01 - 20.02)

Лучше не посещать людные места и больше отдыхать, поскольку уставать вы можете больше обычного. Звезды советуют вам практиковать нахождение в тишине для восстановления сил. Небольшая прогулка в парке будет очень кстати.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Интуиция Рыб позволит правильно оценить собственные силы и провести спокойный трудовой день. Если вам удастся находиться в состоянии равновесия и дальше, то хронические заболевания не будут давать о себе знать.