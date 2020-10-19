Группировка хакеров из КНДР Kimsuky атаковала военные организации в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники в Украине, России, Словакии, Турции и Южной Корее.

Об этом со ссылкой на экспертов по кибербезопасности пишет "Коммерсантъ".

Группировка Kimsuky также известна под названиями Velvet Chollima и Black Banshee. Она активна с 2010 года, однако ее целями изначально были объекты только на территории Южной Кореи. Позже хакеры расширили географию.

По информации руководителя отдела исследования сложных угроз компании Group-IB Анастасии Тихоновой, воспользовавшись пандемией, хакеры весной осуществляли вредоносные рассылки, в том числе через соцсети. Целью атак было получение конфиденциальной информации из аэрокосмических и оборонных компаний.

Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Денис Легезо сообщил, что группировки хакеров, которые принято относить к Северной Корее, стали использовать в своих документах-приманках данные о вакансиях в аэрокосмической и оборонной отраслях.

Это позволяет предположить, что эти группы теперь стали интересоваться промышленным шпионажем, тогда как раньше занимались только кибершпионажем, связанным с политикой, или коммерческими проектами (например, атакуя криптобиржи).

Напомним, в начале октября сайты Минобороны Армении и Карабаха оказались заблокированы из-за хакерских атак из Украины.

Так же мы писали о том, что пятерых китайских хакеров США обвинили во взломе сетей более сотни американских компаний.