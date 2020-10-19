В Министерстве здравоохранения рекомендуют предприятиям организовывать удаленную работу для сотрудников и не собирать их лишний раз на совещания или встречи в офлайн-формате.

Об этом в ходе брифинга 19 октября сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, видео обнародовано в Facebook.

"Не нужно лишний раз собирать людей. Не нужно лишний раз организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в живом формате", - сказала Ирина Микичак.

По ее словам, каждый работодатель и руководитель предприятия должен организовывать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе, работали дистанционно.

"Все помещения, когда проводятся любые собрания, нужно стараться проводить с соблюдением дистанции и всех требований, которые касаются карантина. И категорически прекратить пребывание на торжествах, концертах, свадьбах и т. д.", - заявила замминистра.

Среди других мер инфекционной безопасности:

тщательно и часто мыть руки,





соблюдать дистанцию ​​в 1,5 м,





носить маски везде, где есть большее количество людей, чем 2-3,





максимально избегать пребывания в тех помещениях, где есть скопление людей,





избегать общественного транспорта,





при любом из симптомов (кашель, насморк, лихорадка, тошнота, головная боль, слабость, расстройство желудочно-кишечного тракта, потеря вкуса или обоняния) необходимо оставаться дома и обязательно позвонить своему семейному врачу.

Напомним, по состоянию на 19 октября в Украине число зараженных Covid-19 перевалило за 300 тысяч.

Также мы писали о том, что Минздрав предлагает увеличить штрафы за нарушение карантина со 170 до 17 тысяч гривен.