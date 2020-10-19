Японские исследователи при помощи моделирования показали, как распространяется коронавирус при разговоре нескольких людей за столом.

Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun.

Так, ученые из Центра вычислительных наук из института RIKEN, вместе с коллегами из Университета Кобэ показали, каковы ваши шансы заразиться коронавирусом при разговоре за столом.

Уточняется, что смоделировать ситуацию помог суперкомпьютер Fugaku, который является одним из самых быстрых в мире.

Моделирование показало, что на человека, сидящего рядом с тем, кто говорит, попадает в пять раз больше аэрозольных частиц чем на того, кто сидит напротив.

Ученые выяснили, что наиболее безопасное место за столом - по диагонали от вероятно зараженного. Туда долетает не более четверти аэрозольных частиц.

Как распространяется коронавирус при разговоре за столом. Видео: YouTube/Nippon TV News 24 Japan

Напомним, до этого британские ученые рассказывали, что кроме сахарного диабета и деменции риск летального исхода от Covid-19 увеличивают так же заболевания почек.

Ранее исследователи установили, что на 37% чаще летальным исходом заканчиваются случаи Covid-19 у больных ожирением, а на 31% - у страдающих заболеваниями сердца.