Украинская делегация в понедельник, 19 октября, находится в Иране. Там запланированы переговоры по делу о сбитом в январе над Тегераном самолете "Международных авиалиний Украины".

Об этом в видеообращении в Facebook заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Украинская делегация прибыла в Иран, и мы начинаем переговоры по сбитому в январе самолету. Иранская сторона уже признала факт сбивания на своей территории. Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: идет ли речь о человеческой ошибке, или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном", - сказал Енин.

По его словам, на этих переговорах будут работать три группы: авиационные эксперты, прокуроры, а также военные.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель".

"Страна" писала о том, что расследование авиакатастрофы МАУ в Иране может растянуться на пять лет.

Также мы писали о том, что летом иранские эксперты расшифровали часть информации с "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.