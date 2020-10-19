В сети продолжают обсуждать поражение украинского боксера Василия Ломаченко.

Его недоброжелатели вспоминают ему миролюбивые заявления в отношении России и поддержку Украинской православной церкви. Сторонники обращают внимание, что проиграл не только Ломаченко, а и Украина. И выражают "Ломе" слова поддержки.

Собрали продолжение баттла в сети, а также напоминаем, за что критикуют Ломаченко его хейтеры - ультраправые.

За что Ломаченко внесли на "Миротворец"

Василия Ломаченко за его взгляды не раз критиковали националисты. В начале этого года его даже поместили на "Миротворец" вместе с его кумом, боксером Александром Усиком. Оба снялись в православном фильме, который создавался украинскими и российскими монахами.

В этой документалке Ломаченко и Усик говорят, что, несмотря на конфликт нужно продолжать отношения с родными и друзьями в России.

"У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, со всеми дружу и поддерживаю отношения, и я не могу просто перестать с ними общаться потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. По сути мы являемся одним народом. Я с детства, когда рос, у меня не было понятия Россия, Украина, Белоруссия. Для меня не было понятия, что это другие люди, другая страна, это граница какая-то. Я все время думал о том, что мы единый народ, мы православные христиане все. А сегодня нам пытаются подменить все принципы, пытаются подменить нам и веру", - сказал Ломаченко.

В съемках также принял участие предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.

После этого в адрес боксеров понеслись проклятия "патриотов". На "Миротворец" Ломаченко внесли с формулировкой "отрицание российской агрессии и манипуляция общественно значимой информацией".

Это не единственный случай травли Ломаченко. Еще один разгорелся после того, как он обнародовал видео со стихами, в котором разглядели "вежливых людей". В стихотворении речь шла о том, что ошибочно считать православных слабыми людьми.

На это Ломаченко ответил в Instagram стихами: "Спасибо всем, кто все же увидел суть, она была совсем не в триколоре, а чтоб с души отмыть скорей всю муть и брат на брата да не лез чтоб при раздоре".

Что пишут защитники и противники Ломы

Часть пользователей в сети после боя с Лопесом вспоминают Ломаченко "русский мир" и "церковную пропаганду".

"Рой Джонс, Стивен Сигал, Жерар Депардье, Вася Ломаченко..." - перечислил участник АТО Валерий Ананьев фамилию Ломаченко среди иностранцев, которые получили гражданство России. Хотя Ломаченко никогда российское гражданство не принимал и от украинского не отказывался.

"И о боксе. Любое тело, которое занимается церковной пропагандой в политических целях, а уж тем более — в пользу YПЦ МП, идёт h@khYй! Ломаченко — туда же!" - написал блогер Сергей Наумович.

Атаковал спортсмена и мэр Львова.

"При всем уважении к спортивному прошлого Василия Ломаченко, но когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя. И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей ближе" - написал Андрей Садовой.

Садовому ответили на другом краю Украины - в Мариуполе.

"Садовой. Он ничего не добился в спорте. Ни в науке. Нигде. Оскорбил хорошего спортсмена. Если бы Вася выиграл, оно бы первое бросилось поздравлять. А сейчас показал своё дешевое нутро. Долька, это прозвище дали ему львовяне. И этот мусорный мэр, этого прозвища достоин. А Василий,- это чемпион! Без поражений нет побед. Соберись, Вася, мы в тебя верим!" - написал депутат горсовета Мариуполя Андрей Федай.

Другие пользователи пишут, что "политические украинцы" радуются поражению Ломаченко, поскольку это устойчивый принцип: все хорошо, что плохо для "москалей".

"В том, что политические украинцы радуются поражению Ломаченко, нет ничего удивительного. Это устойчивый принцип: всё хорошо, что плохо для москалей, хоть зарубежных, хоть отечественных.

И это не только Ломаченко. Это во всём. Медреформа? Отлично, пусть москали посдыхают. Повышение тарифов на коммунальные услуги? Здорово, пусть москали обнищают. Водоснабжение Крыма? Никакого водоснабжения, пусть москали от жажды вымрут.

Поэтому - никакого мира на Донбассе. Не ради того, чтобы его вернуть. А просто - если будет мир, то больше будет нельзя убивать москалей.

Если хотите понять их суждения, просто рассматривайте события с такой точки зрения. И всё станет понятно и логично.

А то, что в процессе будет плохо и им самим? А это вторично. Спинным мозгом политические украинцы понимают, что у них самих уже ничего хорошо никогда не будет. А раз так, то пусть хоть москалям тоже будет плохо. Желательно - хоть чуть-чуть хуже чем им. И политический украинец будет искренне считать, что всё не зря" - написал журналист Юрий Ткачев.

"Воистину, нет большего патриотизма, чем радоваться поражению украинского спортсмена!" - иронизирует нардеп Данил Гетьманцев.

О том же пишет и депутат Илья Кива.

"Сколько "националистических" пи..расов высказались в отношении нашего украинского боксера Ломаченко, выливая на него тонны словесного дерьма, что ещё раз говорит о полной деградации части нашего общества.

Для меня "Лома" - Великий спортсмен, который внёс неоценимый вклад в представление и прославление Украины на мировой спортивной арене!

Уверен в жизни Ломаченко, ещё много будет ярких побед, а вместе с ним победы будут и у нашей страны!!!".

Напомним, что "Страна" вела текстовую трансляцию боя Ломаченко и Лопеса.

Также мы публиковали полное видео боя.