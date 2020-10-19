В понедельник, 19 октября, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов рассказал о том, что был в церкви накануне, где и обвенчался со своей избранницей.

Об этом он рассказал у себя на странице в Telegram.

"Вчера был долгий, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой - перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеймоновском монастыре мы дали друг другу обет "всегда быть вместе в радости и горе", - говорится в сообщении.

Обвенчал Трофимова Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

Трофимов так же рассказал, что праздник отметили в семейном кругу. Гуляние с друзьями и знакомыми, по его словам, будут только после того, как "коронавирус отступит и карантин будет снят".

Ранее "Страна" рассказала, что за июль первому заместителю руководителя Офиса Сергею Трофимову насчитали заработную плату в размере 35 940 гривен.