В Украине, где впервые за семь дней число новых случаев коронавируса оказалось меньше 5 000, общее число пациентов с Covid-19 достигло 303 638 человек. При этом за сутки больше всего зараженных обнаружили в Харьковской области, меньше всего - в Кировоградской.

Об этом свидетельствует официальная статистика Минздрава, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, из 303 638 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса (+4 766 за сутки) уже 5 673 оказались летальными (+66 за сутки). Выздоровели уже 126 489 пациентов с Covid-19 (+1 112).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 19 октября:

Винницкая область - 8418 (+62),

Волынская область - 10986 (+156),

Днепропетровская область - 11108 (+175),

Донецкая область - 7133 (+126),

Житомирская область - 10095 (+308),

Закарпатская область - 11825 (+89),

Запорожская область - 6483 (+118),

Ивано-Франковская область - 16766 (+186),

Кировоградская область - 1591 (+27),

Киев - 30848 (+385),

Киевская область - 12924 (+240),

Львовская область - 25103 (+259),

Луганская область - 2467 (+45),

Николаевская область - 5865 (+178),

Одесская область - 19079 (+350),

Полтавская область - 6051 (+174),

Ровенская область - 16034 (+152),

Сумская область - 9104 (+254),

Тернопольская область - 17503 (+142),

Харьковская область - 29113 (+595),

Херсонская область - 2570 (+98),

Хмельницкая область - 11035 (+217),

Черновицкая область - 17866 (+207),

Черкасская область - 6892 (+130),

Черниговская область - 6779 (+93).

Напомним, Минздрав предлагает увеличить штрафы за нарушение карантина со 170 до 17 тысяч гривен.

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