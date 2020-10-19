Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 19 октября
В Украине, где впервые за семь дней число новых случаев коронавируса оказалось меньше 5 000, общее число пациентов с Covid-19 достигло 303 638 человек. При этом за сутки больше всего зараженных обнаружили в Харьковской области, меньше всего - в Кировоградской.
Об этом свидетельствует официальная статистика Минздрава, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, из 303 638 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса (+4 766 за сутки) уже 5 673 оказались летальными (+66 за сутки). Выздоровели уже 126 489 пациентов с Covid-19 (+1 112).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 19 октября:
Винницкая область - 8418 (+62),
Волынская область - 10986 (+156),
Днепропетровская область - 11108 (+175),
Донецкая область - 7133 (+126),
Житомирская область - 10095 (+308),
Закарпатская область - 11825 (+89),
Запорожская область - 6483 (+118),
Ивано-Франковская область - 16766 (+186),
Кировоградская область - 1591 (+27),
Киев - 30848 (+385),
Киевская область - 12924 (+240),
Львовская область - 25103 (+259),
Луганская область - 2467 (+45),
Николаевская область - 5865 (+178),
Одесская область - 19079 (+350),
Полтавская область - 6051 (+174),
Ровенская область - 16034 (+152),
Сумская область - 9104 (+254),
Тернопольская область - 17503 (+142),
Харьковская область - 29113 (+595),
Херсонская область - 2570 (+98),
Хмельницкая область - 11035 (+217),
Черновицкая область - 17866 (+207),
Черкасская область - 6892 (+130),
Черниговская область - 6779 (+93).
Напомним, Минздрав предлагает увеличить штрафы за нарушение карантина со 170 до 17 тысяч гривен.
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