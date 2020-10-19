Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что президент США Дональд Трамп должен был присоединиться к осуждению инцидента с применением "Новичка" против него.

Об этом Навальный рассказал в интервью телеканалу CBS.

"Да, я заметил (речь об отсутствии реакции Трампа - Ред.). Я думаю, особенно важно, чтобы все, включая и, возможно, в первую очередь президента США, выступили против применения химического оружия в XXI веке", - сказал россиянин.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, но он впал в кому. 22 августа политика доставили в берлинскую клинику Charite.

Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации.

Ранее мы писали, что в связи с отравлением Навального Евросоюз ввел санкции против российских чиновников и ученых.